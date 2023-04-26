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Загадка Обского моря: почему оно до сих пор не растаяло, и что это значит

26 апреля 2023, 10:33
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Лед на конец апреля на Обском море еще не сошел

10 фото замерзшего Обского моря: почему оно не растаяло в апреле, рассказал синоптик

Таяние льда на Обском море зависит от температуры воздуха. 10 метеостанций Новосибирской области зафиксировали низкие температуры второй декады апреля, судя по которым этот месяц войдет в пятерку самых холодных апрелей: почему это произошло, рассказала синоптик Анна Лапчик.

«Таяние льда зависит от температуры воздуха. В апреле в Новосибирской области преобладало поступление воздушных масс с районов Карского моря. Основная причина аномально холодной второй декады апреля — поступление воздушных масс с севера и северо-запада, — рассказала Анна Лапчик, руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, — во второй декаде апреля температура в целом по Западной Сибири была ниже нормы на 5-10°C».

Люди еще ходят по льду на Обском мореЛюди еще ходят по льду на Обском море
Люди еще ходят по льду на Обском море
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

16 последних лет на территории Новосибирской области в апреле уже была стабильно плюсовая температура, на 17-й год на территории Западной Сибири случился холодный апрель.

Песок на берегу Обского моря уже растаял от снега.Песок на берегу Обского моря уже растаял от снега.
Песок на берегу Обского моря уже растаял от снега.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

«Холодный апрель с минусовыми температурами — достаточно редкое явление», — отметила Анна Лапчик. С 1976 года — примерно в 5-6 случаях в апреле была низкая температура, но не настолько, насколько в этом году.

Прибрежные склоны с теневой стороны все еще в снегу.Прибрежные склоны с теневой стороны все еще в снегу.
Прибрежные склоны с теневой стороны все еще в снегу.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Особенно холодной выдалась вторая декада апреля в этом году. Самые холодные вторые декады апреля были в 1964 и 1984 году за все время метеорологических наблюдений.

Бердь, где течение сильнее, чем в Обском море, все еще тоже не растаяла.Бердь, где течение сильнее, чем в Обском море, все еще тоже не растаяла.
Бердь, где течение сильнее, чем в Обском море, все еще тоже не растаяла.
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

К примеру, в 1964 году в Искитиме была зафиксирована дневная температура -6°C градусов, а в этом году во второй декаде апреля в Искитиме было зафиксирована температура -2°C.

Бердь еще полностью покрыта льдом.Бердь еще полностью покрыта льдом.
Бердь еще полностью покрыта льдом.
Фото: Ольга Храмушина / atas.info

В Новосибирской области 10 метеостанций, которые зафиксировали низкие температуры второй декады апреля, судя по которым этот месяц, скорее всего, войдет в пятерку самых холодных апрелей. Лед не растаял не только на Обском море, ледоход не начался еще на Берди в районе города Бердска.

В лесу на берегу Обского моря виднеются сугробыВ лесу на берегу Обского моря виднеются сугробы
В лесу на берегу Обского моря виднеются сугробы
Фото: atas.info

Аномально теплая первая декада марта в Новосибирской области принесла невероятно большое количество осадков - 25 мм. Такие показатели синоптики фиксировали впервые. Склоны рек таяли, но вода не успевала впитываться в промерзшую почву, а стекала в реки, тем самым повышая уровень воды.

Голубое озеро в Бердске еще полностью подо льдом.Голубое озеро в Бердске еще полностью подо льдом.
Голубое озеро в Бердске еще полностью подо льдом.
Фото: atas.info

Как отметила Анна Лапчик, похолодание в апреле затормозило этот процесс, сейчас запасы воды в водоемах Новосибирской области небольшие, первая волна таяния вод сейчас видится спокойной, без форс-мажоров.

Прибрежные склоны местами еще в снегу.Прибрежные склоны местами еще в снегу.
Прибрежные склоны местами еще в снегу.
Фото: atas.info
На реке Обь начался ледоход
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Для сравнения 2021 году на реке Обь ледоход начался 15 апреля.

#Ольга Храмушкина#Обское море#Весна#Погода на месяц#Половодье#Погода#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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