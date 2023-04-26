Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«Таяние льда зависит от температуры воздуха. В апреле в Новосибирской области преобладало поступление воздушных масс с районов Карского моря. Основная причина аномально холодной второй декады апреля — поступление воздушных масс с севера и северо-запада, — рассказала Анна Лапчик, руководитель Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС, — во второй декаде апреля температура в целом по Западной Сибири была ниже нормы на 5-10°C».
16 последних лет на территории Новосибирской области в апреле уже была стабильно плюсовая температура, на 17-й год на территории Западной Сибири случился холодный апрель.
«Холодный апрель с минусовыми температурами — достаточно редкое явление», — отметила Анна Лапчик. С 1976 года — примерно в 5-6 случаях в апреле была низкая температура, но не настолько, насколько в этом году.
Особенно холодной выдалась вторая декада апреля в этом году. Самые холодные вторые декады апреля были в 1964 и 1984 году за все время метеорологических наблюдений.
К примеру, в 1964 году в Искитиме была зафиксирована дневная температура -6°C градусов, а в этом году во второй декаде апреля в Искитиме было зафиксирована температура -2°C.
В Новосибирской области 10 метеостанций, которые зафиксировали низкие температуры второй декады апреля, судя по которым этот месяц, скорее всего, войдет в пятерку самых холодных апрелей. Лед не растаял не только на Обском море, ледоход не начался еще на Берди в районе города Бердска.
Аномально теплая первая декада марта в Новосибирской области принесла невероятно большое количество осадков - 25 мм. Такие показатели синоптики фиксировали впервые. Склоны рек таяли, но вода не успевала впитываться в промерзшую почву, а стекала в реки, тем самым повышая уровень воды.
Как отметила Анна Лапчик, похолодание в апреле затормозило этот процесс, сейчас запасы воды в водоемах Новосибирской области небольшие, первая волна таяния вод сейчас видится спокойной, без форс-мажоров.
Для сравнения 2021 году на реке Обь ледоход начался 15 апреля.