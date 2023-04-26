В Новосибирской области 10 метеостанций, которые зафиксировали низкие температуры второй декады апреля, судя по которым этот месяц, скорее всего, войдет в пятерку самых холодных апрелей. Лед не растаял не только на Обском море, ледоход не начался еще на Берди в районе города Бердска.