Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
«Яндекс. Погода» прогнозирует, что всю текущую неделю в Новосибирске будет облачно, но с прояснениями. А вот ближе к выходным столбик термометра покажет +30 ℃.
Gismeteo тоже обещает потепление к выходным до +29 ℃, без осадков.
Weather.com дает прогноз, что самая жаркая погода ожидается в начале месяца. В субботу и воскресенье воздух может прогреться до +32 ℃.
Напомним, что дождь весь день и вечер будет идти в Новосибирске в понедельник, 29 мая. Дневная температура будет колебаться в районе 20 ℃ тепла.