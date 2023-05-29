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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

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Летняя жара до +32 ℃ нагрянет в Новосибирск

29 мая 2023, 03:51
Фото: 1MI
Жара скоро будет в Новосибирске

В Новосибирск в начале июня придет летняя жара до +32 ℃

Долгожданная теплая погода ожидается в Новосибирске с приходом лета, о чем свидетельствуют разные метеорологические сервисы.

«Яндекс. Погода» прогнозирует, что всю текущую неделю в Новосибирске будет облачно, но с прояснениями. А вот ближе к выходным столбик термометра покажет +30 ℃.

Gismeteo тоже обещает потепление к выходным до +29 ℃, без осадков.

Weather.com дает прогноз, что самая жаркая погода ожидается в начале месяца. В субботу и воскресенье воздух может прогреться до +32 ℃.

Напомним, что дождь весь день и вечер будет идти в Новосибирске в понедельник, 29 мая. Дневная температура будет колебаться в районе 20 ℃ тепла.

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#Эмилия Губарева#Погода#Погода на неделю#Жара#Тепло#Лето#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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