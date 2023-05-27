Дождь весь день и вечер будет идти в Новосибирске в понедельник, 29 мая, сообщает сервис Яндекс.Погода. Осадки ожидаются на фоне дневной температуры 12-24 градусов выше нулевой отметки и северо-западного ветра, который будет дуть со скоростью немногим более 3 метров в секунду.