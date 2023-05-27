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Published Сегодня, 11:05

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Дожди зальют Новосибирск в начале новой рабочей недели

27 мая 2023, 11:05
Фото: 1MI
В понедельник синоптики обещают дождь на весь день
Погода по-прежнему не балует новосибирцев. Летнего тепла в ближайшее время ожидать не стоит, кроме того, в понедельник придется мокнуть под дождем

Дождь весь день и вечер будет идти в Новосибирске в понедельник, 29 мая, сообщает сервис Яндекс.Погода. Осадки ожидаются на фоне дневной температуры 12-24 градусов выше нулевой отметки и северо-западного ветра, который будет дуть со скоростью немногим более 3 метров в секунду.

С коллегами согласны эксперты rp5.ru, по их данным слабый дождь начнется в 7 утра и не прекратится до ночи. Ожидаемая температура воздуха днем + 16 градусов.  

Портал Gismeteo прогнозирует на весь понедельник пасмурную погоду, но дождь начнется только вечером. Дневная температура, по мнению специалистов этого погодного информера, будет колебаться в районе 20 градусов тепла.

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#Прогноз#Дождь#Понедельник#Погода#Новосибирск
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