Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Дождь весь день и вечер будет идти в Новосибирске в понедельник, 29 мая, сообщает сервис Яндекс.Погода. Осадки ожидаются на фоне дневной температуры 12-24 градусов выше нулевой отметки и северо-западного ветра, который будет дуть со скоростью немногим более 3 метров в секунду.
С коллегами согласны эксперты rp5.ru, по их данным слабый дождь начнется в 7 утра и не прекратится до ночи. Ожидаемая температура воздуха днем + 16 градусов.
Портал Gismeteo прогнозирует на весь понедельник пасмурную погоду, но дождь начнется только вечером. Дневная температура, по мнению специалистов этого погодного информера, будет колебаться в районе 20 градусов тепла.