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Нетипично холодная погода в мае 2023 в Новосибирской области шокирует синоптиков

11 мая 2023, 05:22
Фото: 1MI
Аномальные холода придут в Новосибирск

В Новосибирске зафиксировал аномальное похолодание глава Гидрометцентра РФ

Аномально холодная весна в Новосибирской области удивляет уже не только жителей, но и синоптиков. Какая погода ждет сибиряков в ближайшие дни рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Новосибирске, в Омске средняя температура ниже нормы примерно на 4 градуса. В выходные похолодает до +14 днем, +3 ночью», - сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС синоптик.

Также Вильфанд предупредил новосибирцев о сильных дождях и ветре в ближайшие дни. А ранее местные синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозировали снижение температуры воздуха ниже 0 градусов.

 

В Новосибирске похолодает ниже 0 градусов на грядущих выходных
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При этом летом обещают множество жарких дней, практически без дождей в Новосибирской области.

Каким будет лето в Новосибирске в 2023: синоптики назвали самый жаркий месяц
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#Общество#Погода в выходные#Похолодание#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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