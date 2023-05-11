Нетипично холодная погода в мае 2023 в Новосибирской области шокирует синоптиков

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
«В Новосибирске, в Омске средняя температура ниже нормы примерно на 4 градуса. В выходные похолодает до +14 днем, +3 ночью», - сообщил журналистам на пресс-конференции в ТАСС синоптик.
Также Вильфанд предупредил новосибирцев о сильных дождях и ветре в ближайшие дни. А ранее местные синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра прогнозировали снижение температуры воздуха ниже 0 градусов.
При этом летом обещают множество жарких дней, практически без дождей в Новосибирской области.