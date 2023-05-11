Нетипично холодная погода в мае 2023 в Новосибирской области шокирует синоптиков

В Новосибирске зафиксировал аномальное похолодание глава Гидрометцентра РФ

Аномально холодная весна в Новосибирской области удивляет уже не только жителей, но и синоптиков. Какая погода ждет сибиряков в ближайшие дни рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.