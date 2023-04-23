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В Новосибирской области завершились трагедией поиски 8-летнего мальчика, который пропал на берегу реки.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, его тело без признаков жизни было найдено в реке Иня.
Сообщение о пропаже мальчика поступило в ведомство 22 апреля в 18:00. Ребенок гулял на берегу вместе с родителями и в какой-то момент пропал.
Через два часа после этого спасатели из Аварийно-спасательной службы (АСС) обнаружили его тело в полынье реки Иня возле Березовского сельсовета в СНТ «Заречный».
Напомним, что в текущем году в НСО погибли еще двое детей: один – на реке Ояш в Колыванском районе, другой – на реке Бердь в Маслянинском районе.