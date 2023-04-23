atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

Изображение материала

Гулял с родителями и пропал: под Новосибирском 8-летний мальчик утонул в реке Иня

23 апреля 2023, 02:35
Фото: 1MI
Ребенок утонул

В Новосибирской области утонул 8-летний мальчик во время прогулки на берегу реки

В полынье реки Иня в Новосибирском районе без признаков жизни было обнаружено тело 8-летнего мальчика, который потерялся на берегу во время прогулки с родителями.

В Новосибирской области завершились трагедией поиски 8-летнего мальчика, который пропал на берегу реки.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, его тело без признаков жизни было найдено в реке Иня.

Сообщение о пропаже мальчика поступило в ведомство 22 апреля в 18:00. Ребенок гулял на берегу вместе с родителями и в какой-то момент пропал.

Через два часа после этого спасатели из Аварийно-спасательной службы (АСС) обнаружили его тело в полынье реки Иня возле Березовского сельсовета в СНТ «Заречный».

Напомним, что в текущем году в НСО погибли еще двое детей:  один – на реке Ояш в Колыванском районе, другой – на реке Бердь в Маслянинском районе.

Завершились поиски 9-летнего мальчика под Новосибирском – ребенок погиб
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Утонул#Общество#Происшествия#Новосибирская область
Подпишитесь
На фоне отмены "Бессмертного полка" в Новосибирске его готовятся провести в Турции
20 апреля 10:36
Продлить забастовку детей до конца учебного года готовы родители в гимназии №10
21 апреля 08:45
Машина вспыхнула у института ФСБ в Новосибирске – что там произошло
21 апреля 08:35
Стало известно, когда запретят жарить шашлык в Новосибирске весной 2023 года — даты
21 апреля 02:47
Переиграли отмену: в Новосибирске выбрали новый формат «Бессмертного полка»-2023
21 апреля 07:44
Бионордовый ветер: как избежать пылевых бурь весной, рассказал мэр Новосибирска
21 апреля 08:07