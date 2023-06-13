МЧС: 7 человек утонули в водоемах за неделю в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
За последние семь дней на территории Новосибирской области погибли семь человек: они утонули в водоемах. Это связано с тем, что из-за аномальной жары люди массово ринулись на пляжи. Иногда, в алкогольном опьянении.
Глава ГУ МЧС России по НСО Виктор Орлов сообщил о сложной обстановке на водных объектах области. По его словам, уже вторую неделю происходят массовые случаи происшествий на водных объектах.
В сравнении с прошлым годом, статистика выглядит особенно печально: количество погибших в воде более, чем в два раза больше. Кроме того, дети стали чаще попадать в неприятности на акваториях. Так, недавно мы рассказывали о том, что подросток попытался спасти тонущую девочку, но в итоге погиб сам.