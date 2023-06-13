МЧС: 7 человек утонули в водоемах за неделю в Новосибирске

В сравнении с прошлым годом, статистика выглядит особенно печально: количество погибших в воде более, чем в два раза больше. Кроме того, дети стали чаще попадать в неприятности на акваториях. Так, недавно мы рассказывали о том, что подросток попытался спасти тонущую девочку, но в итоге погиб сам.