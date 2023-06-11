Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
22-летний военнослужащий по контракту Михаил Фоменко пропал 2 июня — в этот день он должен был вернуться в расположение воинской части в селе Плотниково под Новосибирском. Последний раз Михаила засекли камеры видеонаблюдения, когда он шел от друга по Коммунальному мосту.
Сегодня 11 июня на десятый день поисков тело Михаила было обнаружено на берегу реки Обь. Сообщение о смерти контрактника размещено в группе Вконтакте «Поисковый отряд „Маяк“ г. Новосибирск».
В Новосибирской области простились с пожарным Алексеем Дороховым, погибшим в зоне СВО.