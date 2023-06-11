22-летний военнослужащий по контракту Михаил Фоменко пропал 2 июня — в этот день он должен был вернуться в расположение воинской части в селе Плотниково под Новосибирском. Последний раз Михаила засекли камеры видеонаблюдения, когда он шел от друга по Коммунальному мосту.