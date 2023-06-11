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В Новосибирске прекращены поиски пропавшего контрактника: его нашли мертвым

11 июня 2023, 12:02
Фото: Группа Вконтакте "Главные новости Новосибирск"
Военнослужащий в Новосибирской области погиб, находясь в увольнении
Тело военнослужащего по контракту Михаила Фоменко обнаружено возле реки Обь: что с ним случилось.

22-летний военнослужащий по контракту Михаил Фоменко пропал 2 июня — в этот день он должен был вернуться в расположение воинской части в селе Плотниково под Новосибирском. Последний раз Михаила засекли камеры видеонаблюдения, когда он шел от друга по Коммунальному мосту.

Сегодня 11 июня на десятый день поисков тело Михаила было обнаружено на берегу реки Обь. Сообщение о смерти контрактника размещено в группе Вконтакте «Поисковый отряд „Маяк“ г. Новосибирск».

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Военнослужащий#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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