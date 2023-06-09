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Пожарный из Новосибирской области Алексей Дорохов погиб на СВО

9 июня 2023, 03:46
Фото: Администрация Черепановского района
Мужчина погиб на СВО
При выполнении воинских обязанностей погиб мобилизованный пожарный из ст. Безменово — Дорохов Алексей Юрьевич, о чем сообщает администрация Черепановского района.

Алексею Дорохову было 33 года. Он родился 11 июня 1990 года в Черепановском районе. В мирное время Алексей работал в пожарной команде в своей части. Он всегда помогал окружающим и воспитывал двух сыновей.

Мужчина отправился на СВО во время частичной мобилизации. Боец был посмертно представлен к государственной награде за свою отвагу и мужество.

Церемония прощания состоится 10 июня в сельском доме культуры Безменовского сельсовета с 10.00 до 12.00, сообщают в администрации.

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#Эмилия Губарева#Погиб#Зона СВО#Участник СВО#Спецоперация#Общество#Новосибирская область
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