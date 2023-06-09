Пожарный из Новосибирской области Алексей Дорохов погиб на СВО

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Алексею Дорохову было 33 года. Он родился 11 июня 1990 года в Черепановском районе. В мирное время Алексей работал в пожарной команде в своей части. Он всегда помогал окружающим и воспитывал двух сыновей.
Мужчина отправился на СВО во время частичной мобилизации. Боец был посмертно представлен к государственной награде за свою отвагу и мужество.
Церемония прощания состоится 10 июня в сельском доме культуры Безменовского сельсовета с 10.00 до 12.00, сообщают в администрации.