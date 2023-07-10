Под Новосибирском рыбак утонул на озере Долгом

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Со слов родственников известно, что 60-летний мужчина уехал на рыбалку на озеро Долгое 7 июля. В тот же день он не вернулся домой и все забеспокоились.
Поиски сибиряка семья начала утром 8 июля. Вечером они сообщили о случившемся спасателям. В тот же день в 17:45 было найдено тело рыбака в воде под лодкой. Причина смерти устанавливается.
Напомним, недавно школьник Артем Максимов героически спас рыбака, который чуть не утонул в реке Иня под Новосибирском. Он шел домой, услышал крики и побежал на помощь.