atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Изображение материала

Под Новосибирском рыбак утонул на озере Долгом

10 июля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Рыбак утонул, выпав из лодки на озере Долгом в Новосибирской области. Об этом сообщили в ГО и ЧС администрации Куйбышевского района.

Со слов родственников известно, что 60-летний мужчина уехал на рыбалку на озеро Долгое 7 июля. В тот же день он не вернулся домой и все забеспокоились.

Поиски сибиряка семья начала утром 8 июля. Вечером они сообщили о случившемся спасателям. В тот же день в 17:45 было найдено тело рыбака в воде под лодкой. Причина смерти устанавливается.

Напомним, недавно школьник Артем Максимов героически спас рыбака, который чуть не утонул в реке Иня под Новосибирском. Он шел домой, услышал крики и побежал на помощь.

Школьник спас тонущего рыбака под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Огромного судака весом 5 кг поймал рыбак в Бердском заливе под НовосибирскомРыбаки нашли тело пропавшего месяц назад кыштовчанина
#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Утонул#Рыбак
Подпишитесь
Самые безумные аттракционы в Новосибирске: где люди орут, стонут и ругаются матом
7 июля, 10:47
Аномальная жара до +41 °С накроет Новосибирскую область на неделе в июле 2023
Сегодня, 02:52
Умер Антип: в Новосибирске скончался криминальный авторитет и «вор в законе»
Сегодня, 04:19
Опасные обручальные кольца: как символ любви, семьи и верности может лишить пальца
8 июля, 00:03
Банда «ленинских» избила новосибирца в спортзале и угрожала «связями»
Сегодня, 03:54
Мать добровольца из Новосибирска ищет сына на СВО — он полгода не выходит на связь
Сегодня, 02:38