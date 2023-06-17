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Рыбаки нашли тело пропавшего месяц назад кыштовчанина

17 июня 2023, 09:33
Фото: 1MI
Поиски продолжались месяц
Загадочное исчезновение и трагический финал поисков: в Кыштовском районе Новосибирской области нашли труп пропавшего месяц назад мужчины — его тело заметили рыбаки.

14 мая 2023 года в Кыштовке Новосибирской области загадочно исчез мужчина по фамилии Пузин. Накануне он отдыхал с друзьями на берегу реки Тара. Вечером товарищи начали расходиться и вызвали такси. В машину Пузин не поместился из-за большого количества человек, и он остался ждать другой автомобиль, чтобы доехать до дома.

Когда за ним приехали, на месте уже никого не было, а на берегу осталась только кепка. Местные жители предполагали, что мужчина мог утонуть. К поискам подключились полицейские и спасатели. В первую очередь, осматривалось дно реки.

Многие жители Кыштовки знали Пузина и оказывали поддержку его семье. Поиски продолжались месяц. Как стало известно Atas.info, накануне было найдено бездыханное тело пропавшего. Труп застрял между палками, плавающими на воде. Нашли сибиряка местные рыбаки. По какой причине произошла данная трагедия и как Пузин оказался в реке, мы сказать не можем. Это установят правоохранители.

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