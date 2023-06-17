Рыбаки нашли тело пропавшего месяц назад кыштовчанина

14 мая 2023 года в Кыштовке Новосибирской области загадочно исчез мужчина по фамилии Пузин. Накануне он отдыхал с друзьями на берегу реки Тара. Вечером товарищи начали расходиться и вызвали такси. В машину Пузин не поместился из-за большого количества человек, и он остался ждать другой автомобиль, чтобы доехать до дома.