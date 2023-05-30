«Оставил кепку»: мужчина пропал у реки в Кыштовке – что случилось, как идут поиски

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:15
Как рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией, мужчина пропал еще 14 мая. Позже его родные написали заявление о пропаже в полицию.
«Последний раз его видели на реке Тара за Кордоном. Там он отдыхал с друзьями. Вечером все начали разъезжаться по домам, вызвали такси, но Пузин в машину не поместился, он крупный, остался ждать следующий автомобиль. Когда за ним приехали, на месте никого не было. Осталась только кепка на берегу. Могла случиться трагедия, вероятно он утонул», - рассказали Atas.info местные жители.
Спасатели подтвердили, что поиски кыштовчанина до сих пор идут. Позавчера дно реки прочесывали кошками, сейчас работают чановские спасатели.
«Поступила заявка от полиции на поиск мужчины. Продолжаем водолазные работы ниже по течению реки», - сообщили Atas.info в ЕДДС.
За поисками Пузина следит вся Кыштовка. Мужчину знают практически все местные. Сейчас они оказывают поддержку его семье.