atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Изображение материала

«Оставил кепку»: мужчина пропал у реки в Кыштовке – что случилось, как идут поиски

30 мая 2023, 06:01
Фото: 1MI
Новосибирец пропал у реки в ожидании такси в Кыштовке

В Новосибирской области бесследно пропал мужчина на берегу реки в Кыштовке

Житель Кыштовки Новосибирской области Пузин бесследно исчез, когда ждал такси возле реки Тара. Его поисками сейчас занимаются местные спасатели и отряды из соседнего района.

Как рассказали Atas.info люди, знакомые с ситуацией, мужчина пропал еще 14 мая. Позже его родные написали заявление о пропаже в полицию.

«Последний раз его видели на реке Тара за Кордоном. Там он отдыхал с друзьями. Вечером все начали разъезжаться по домам, вызвали такси, но Пузин в машину не поместился, он крупный, остался ждать следующий автомобиль. Когда за ним приехали, на месте никого не было. Осталась только кепка на берегу. Могла случиться трагедия, вероятно он утонул», - рассказали Atas.info местные жители.

Спасатели подтвердили, что поиски кыштовчанина до сих пор идут. Позавчера дно реки прочесывали кошками, сейчас работают чановские спасатели.

«Поступила заявка от полиции на поиск мужчины. Продолжаем водолазные работы ниже по течению реки», - сообщили Atas.info в ЕДДС.

За поисками Пузина следит вся Кыштовка. Мужчину знают практически все местные. Сейчас они оказывают поддержку его семье.

Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Кыштовки ударила кулаком полицейскогоВ Новосибирске сняли мультфильм про Йети из КыштовкиЖители Кыштовки увидели земляков в репортаже НТВ из зоны спецоперации
#Алина Шефер#Поиск#Происшествия#18+#Река#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52