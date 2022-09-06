В Новосибирске сняли мультфильм про Йети из Кыштовки

Как рассказала автор сценария «Новосибирским новостям», ей хотелось рассказать детям истории и легенды региона через мультфильм. Герои - дед Максим и маленький мальчик, которому он рассказал историю про йети. А утром местные жители нашли во дворе необычные следы.