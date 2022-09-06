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В Новосибирске сняли мультфильм про Йети из Кыштовки

Сегодня, 15:26
Фото: Виктория Беляева, Инга Морозова и соавторы / скриншот видео из You-Tube
Кыштовский Йети стал героем мультфильма в Новосибирской области. Его покажут по двум местным телеканалам.

Сюжет мультика придумала жительница Кыштовки Виктория Беляева. Она показала наработки мультипликаторам в Новосибирске, и они взялись за создание анимации.

Как рассказала автор сценария «Новосибирским новостям», ей хотелось рассказать детям истории и легенды региона через мультфильм. Герои - дед Максим и маленький мальчик, которому он рассказал историю про йети. А утром местные жители нашли во дворе необычные следы.

Воплотить проект Виктории помог грант Президента РФ. В октябре команда выпустит в эфир цикл мультфильмов. 

Фото: Виктория Беляева, Инга Морозова и соавторы
#Алина Шефер#Общество#Новосибирская область#Дети#Новосибирск#Видео
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