В Новосибирске сняли мультфильм про Йети из Кыштовки

Сюжет мультика придумала жительница Кыштовки Виктория Беляева. Она показала наработки мультипликаторам в Новосибирске, и они взялись за создание анимации.
Как рассказала автор сценария «Новосибирским новостям», ей хотелось рассказать детям истории и легенды региона через мультфильм. Герои - дед Максим и маленький мальчик, которому он рассказал историю про йети. А утром местные жители нашли во дворе необычные следы.
Воплотить проект Виктории помог грант Президента РФ. В октябре команда выпустит в эфир цикл мультфильмов.