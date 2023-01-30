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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

Жители Кыштовки увидели земляков в репортаже НТВ из зоны спецоперации

30 января 2023, 05:41
Фото: 1MI
Жители Кыштовки увидели земляков-военных по телевизору

Телеканал НТВ показал участников СВО из села Кыштовка Новосибирской области

Жители райцентра Кыштовка в Новосибирской области узнали своих односельчан в телесюжете, посвященном будням военнослужащих в зоне спецоперации. Бойцам шлют приветы через социальные сети

В сюжете телепрограммы новостей телеканала НТВ "Сегодня" жители отдаленного села Кыштовка Новосибирской области увидели односельчан, ушедших воевать на Украину. Материал был посвящен визиту священников в одно из воинских подразделений, которое расквартировано под Кременной.

"Украинко Паша, Лоскутов Саша, Лангер Денис. Может еще кто-то узнает своих?",  - пишут в интернет-сообществе "Кыштовский вестник".

Селяне рады видеть своих земляков невредимыми, желают им скорейшей победы и возвращения домой.

"Мальчики, возвращайтесь домой живыми, мы вас ждем", – пишет Юлия Афоненко.

"Братишка мой, дай бог тебе здоровья, вернуться домой к семье и долгих лет жизни! Любим тебя и ждём!", - откликнулась родственница одного из бойцов Анна Лангер.

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#СВО#Участники СВО#Телевидение#Добровольцы#Общество#Кыштовка
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