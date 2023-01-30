Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:43
Updated Сегодня, 05:43
В сюжете телепрограммы новостей телеканала НТВ "Сегодня" жители отдаленного села Кыштовка Новосибирской области увидели односельчан, ушедших воевать на Украину. Материал был посвящен визиту священников в одно из воинских подразделений, которое расквартировано под Кременной.
"Украинко Паша, Лоскутов Саша, Лангер Денис. Может еще кто-то узнает своих?", - пишут в интернет-сообществе "Кыштовский вестник".
Селяне рады видеть своих земляков невредимыми, желают им скорейшей победы и возвращения домой.
"Мальчики, возвращайтесь домой живыми, мы вас ждем", – пишет Юлия Афоненко.
"Братишка мой, дай бог тебе здоровья, вернуться домой к семье и долгих лет жизни! Любим тебя и ждём!", - откликнулась родственница одного из бойцов Анна Лангер.