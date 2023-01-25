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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Новосибирский батальон “Вега” отправился в зону СВО

Сегодня, 08:02
Фото: Заксобрание НСО
Вице-спикер Андрей Панферов
Сформированный в Новосибирске добровольческий батальон "Вега" отбыл в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил его командир, вице-спикер Заксобрания НСО Андрей Панферов.

"Да, 24 января в зону СВО отправился эшелон с военными батальона "Вега", - сказал Панферов в разговоре с "МК в Новосибирске".

Парламентарий отказался назвать численность батальона, заявив, что не имеет права, и добавил, что в скором времени присоединится к созданному им подразделению.

"Я сам отбываю с последним самолетом, после выполнения всех задач здесь", - резюмировал он.

Ранее Панферов заявлял, что "Вега" отправится на фронт в декабре 2022 года.

До этого командир "Веги" рассказал в разговоре с Atas.info, что батальон был назван в честь отряда 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области.

#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Батальон "Вега"#СВО#Отправка
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