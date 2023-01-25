Новосибирский батальон “Вега” отправился в зону СВО

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
"Да, 24 января в зону СВО отправился эшелон с военными батальона "Вега", - сказал Панферов в разговоре с "МК в Новосибирске".
Парламентарий отказался назвать численность батальона, заявив, что не имеет права, и добавил, что в скором времени присоединится к созданному им подразделению.
"Я сам отбываю с последним самолетом, после выполнения всех задач здесь", - резюмировал он.
Ранее Панферов заявлял, что "Вега" отправится на фронт в декабре 2022 года.
До этого командир "Веги" рассказал в разговоре с Atas.info, что батальон был назван в честь отряда 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области.