Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов оправится на СВО с сыном

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Бойцы из отряда Панфёрова отбыли на СВО несколько дней назад. Он поедет за ними в след, предположительно, в феврале.
Ранее даже губернатор региона Андрей Травников уже сообщил депутатам Заксобрания, что вице-спикера не будет на ближайшей сессии. Но точную дату его отправки не оглашал.
В разговоре с «МК в Новосибирске» Андрей Панфёров отметил, что его сын вступил в ряды «Веги». Они вместе уедут в горячую точку.
Стоит напомнить, Андрей Панфёров – военный с боевым опытом, подполковник в отставке. Глава элитного подразделения «Вега», первый вице-спикер Заксобрания НСО.
24 января в рядах батальона Андрея Панферова на СВО отправился чиновник администрации Краснообска Новосибирской области.