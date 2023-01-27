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Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов оправится на СВО с сыном

27 января 2023, 02:37
Фото: Заксобрание НСО
Андрей Панферов уедет на СВО с сыном во главе батальона «Вега».
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров уедет на спецоперацию вместе с сыном. Он отправится на Украину во главе батальона «Вега».

Бойцы из отряда Панфёрова отбыли на СВО несколько дней назад. Он поедет за ними в след, предположительно, в феврале.

Ранее даже губернатор региона Андрей Травников уже сообщил депутатам Заксобрания, что вице-спикера не будет на ближайшей сессии. Но точную дату его отправки не оглашал.

В разговоре с «МК в Новосибирске» Андрей Панфёров отметил, что его сын вступил в ряды «Веги». Они вместе уедут в горячую точку.

Стоит напомнить, Андрей Панфёров – военный с боевым опытом, подполковник в отставке. Глава элитного подразделения «Вега», первый вице-спикер Заксобрания НСО.

24 января в рядах батальона Андрея Панферова на СВО отправился чиновник администрации Краснообска Новосибирской области.

Новосибирский чиновник отправится в зону СВО в рядах батальона «Вега»
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#Алина Шефер#Зона СВО#Панферов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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