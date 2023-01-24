Новосибирский чиновник отправится в зону СВО в рядах батальона «Вега»

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Юрий Ертов занимает пост замначальника ЖКХ. Он вызвался добровольцем и его зачислили в батальон «Вега». Теперь ожидает отъезд в зону спецоперации.
Чуть раньше на СВО уехал другой чиновник из администрации Краснообска. А именно глава отдела ГО и ЧС Павел Ставицкий.
Напомним, батальоном «Вега» руководит вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, подполковник Андрей Панферов. Он отмечал, что к нему попадают только крепкие и здоровые мужчины.
Отправка бойцов «Вега» из Новосибирска на Донбасс состоялась в начале декабря 2023 года. Земляки следят за их подвигами и периодически посылают им теплые вещи, мед и другие вещи.