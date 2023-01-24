atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Новосибирский чиновник отправится в зону СВО в рядах батальона «Вега»

Сегодня, 05:36
Фото: со страницы Татьяны Эссауленко/ВК
Чиновник из Новосибирска уедет на СВО в составе элиты "Вега"
Чиновник из Краснообска под Новосибирском отправится на СВО в составе элитного подразделения «Вега». Об этом рассказала глава администрации Татьяна Эссауленко на своей странице во «ВКонтакте».

Юрий Ертов занимает пост замначальника ЖКХ. Он вызвался добровольцем и его зачислили в батальон «Вега». Теперь ожидает отъезд в зону спецоперации.

Чуть раньше на СВО уехал другой чиновник из администрации Краснообска. А именно глава отдела ГО и ЧС Павел Ставицкий.

Напомним, батальоном «Вега» руководит вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, подполковник Андрей Панферов. Он отмечал, что к нему попадают только крепкие и здоровые мужчины.

Отправка бойцов «Вега» из Новосибирска на Донбасс состоялась в начале декабря 2023 года. Земляки следят за их подвигами и периодически посылают им теплые вещи, мед и другие вещи.

Бойцы элитного батальона «Вега» отбыли на СВО из Новосибирска
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Общество#СВО#Военные#Батальон "Вега"#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Уголовное дело после увольнения — итог 20 лет директорства Кулябина в Красном факеле
Сегодня, 03:45
В жутком ДТП со скорой под Новосибирском погибли четыре человека
Сегодня, 05:03
Стало известно, кому принадлежит легендарный памятник в Новосибирске
Сегодня, 03:25
Клиника на Бали препятствует эвакуации жительницы Новосибирска из-за неоплаты лечения
Сегодня, 04:42
Обыски и задержание - уголовная драма экс-директора «Красного факела» Кулябина
Сегодня, 04:09
Сибирячка купила новый айфон... с сим-картой прежнего клиента
Вчера, 09:24