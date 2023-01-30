В Новосибирске встретили колонну автобусов из зоны СВО с отрядом спецназа

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:59
Одна из сибирячек Таисия Колтунова эту встречу сняла на видео и выложила в соцсеть во «ВКонтакте». На кадрах видно, что в город въезжает колонна автобусов и грузовиков, их приветствуют люди, которые держат в руках полотна с надписью: «Новосибирск встречает своих бойцов спецназа СВО».
«Вернулись наши бойцы спецназа „Ермак“. Это было ещё в четверг, 26 января», — рассказали новосибирцы Atas.info.
Напомним, ранее из Новосибирска на спецоперацию в Донбасс отправились бойцы элитного батальона «Вега». А некоторые военные вернулись домой, в 2-недельный отпуск.