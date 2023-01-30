В Новосибирске встретили колонну автобусов из зоны СВО с отрядом спецназа

Одна из сибирячек Таисия Колтунова эту встречу сняла на видео и выложила в соцсеть во «ВКонтакте». На кадрах видно, что в город въезжает колонна автобусов и грузовиков, их приветствуют люди, которые держат в руках полотна с надписью: «Новосибирск встречает своих бойцов спецназа СВО».