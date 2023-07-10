Posted Сегодня, 01:47
Published Сегодня, 01:47
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Под Новосибирском школьник спас мужчину, который тонул в реке Иня. Событие произошло 5 июля вечером. Пост о происшествии был опубликован в группе «Березовская школа №12» в социальной сети «ВКонтакте».
Ученик Березовской школы №12 по имени Артем Максимов шел домой из поселка Березовка в СНТ «Березка 1», когда услышал звуки криков о помощи. Две девочки, находившиеся на берегу реки Иня, увидели, как пожилой рыбак неудачно шагнул и упал в воду, а затем его начало уносить течение.
Артем сразу же откликнулся на крик. Он не испугался и решил помочь человеку, который оказался в беде. Применив все свои усилия, мальчик смог вытащить взрослого мужчину из воды.
Со спасенным рыбаком все в порядке. Местные жители сообщают, что он уже снова занимается рыбалкой на своем привычном месте.