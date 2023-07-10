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Школьник спас тонущего рыбака под Новосибирском

10 июля 2023, 01:47
Фото: 1MI
Рыбак жив
Ученик Березовской школы №12 проявил героизм, спасая местного рыбака от утопления в реке Иня под Новосибирском.

Под Новосибирском школьник спас мужчину, который тонул в реке Иня. Событие произошло 5 июля вечером. Пост о происшествии был опубликован в группе «Березовская школа №12» в социальной сети «ВКонтакте».

Ученик Березовской школы №12 по имени Артем Максимов шел домой из поселка Березовка в СНТ «Березка 1», когда услышал звуки криков о помощи. Две девочки, находившиеся на берегу реки Иня, увидели, как пожилой рыбак неудачно шагнул и упал в воду, а затем его начало уносить течение.

Артем сразу же откликнулся на крик. Он не испугался и решил помочь человеку, который оказался в беде. Применив все свои усилия, мальчик смог вытащить взрослого мужчину из воды.

Со спасенным рыбаком все в порядке. Местные жители сообщают, что он уже снова занимается рыбалкой на своем привычном месте.

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#Эмилия Губарева#Спасение#Рыбак#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#Дети
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