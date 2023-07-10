Ученик Березовской школы №12 по имени Артем Максимов шел домой из поселка Березовка в СНТ «Березка 1», когда услышал звуки криков о помощи. Две девочки, находившиеся на берегу реки Иня, увидели, как пожилой рыбак неудачно шагнул и упал в воду, а затем его начало уносить течение.