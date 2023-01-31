Руки помнят: прапорщик МЧС России в отставке спас задыхавшуюся соседку из пожара

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Об инциденте стало известно благодаря пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Вызов поступил спасателям в 10:03, уже через восемь минут первый расчет пожарных прибыл на место возгорания.
Как оказалось, раньше штатных сотрудников МЧС к пожару успел ветеран пожарно-спасательной части №2 командир отделения, прапорщик внутренней службы в отставке Андрей Васильевич Потапенко.
“Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала», - рассказал Андрей Потапенко.
Приехавшие огнеборцы за 25 минут справились с огнем. В результате пожара была повреждена крыша дома на площади пять кв. м, а также домашние вещи и мебель в одной из комнат.
Пенсионерка была госпитализирована бригадой СМП в ближайшее медицинское учреждение.
Ранее Atas.info писал, как изменилось состояние сибирячки, которая находится в коме в клинике Индонезии, и что предпринял Минздрав РФ.