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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 11:02

Руки помнят: прапорщик МЧС России в отставке спас задыхавшуюся соседку из пожара

31 января 2023, 10:54
Фото: ВК-сообщество "МЧС России Новосибирская область"
Отставной сотрудник МЧС спас соседку из пожара.

Ветеран МЧС на руках вынес 90-летнюю соседку из горящей квартиры в Новосибирске

Возгорание, случившееся во вторник, 31 января, в Октябрьском районе города, могло унести жизнь 90-летней пенсионерки, однако бывший спасатель вовремя пришёл на помощь.

Об инциденте стало известно благодаря пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

Вызов поступил спасателям в 10:03, уже через восемь минут первый расчет пожарных прибыл на место возгорания.

Как оказалось, раньше штатных сотрудников МЧС к пожару успел ветеран пожарно-спасательной части №2 командир отделения, прапорщик внутренней службы в отставке Андрей Васильевич Потапенко.

“Я сразу туда направился, увидел, что в доме пожар, а дверь закрыта на замок. Зная, что там проживает 90-летняя пенсионерка, бросился на помощь. Вскрыл дверь топором, зашел внутрь, в доме было плотное задымление, горело где-то в комнате. На полу в коридоре обнаружил бабушку и на руках вынес на улицу. Освободил ей дыхательные пути, и бабушка сама задышала», - рассказал Андрей Потапенко.

Приехавшие огнеборцы за 25 минут справились с огнем. В результате пожара была повреждена крыша дома на площади пять кв. м, а также домашние вещи и мебель в одной из комнат.

Пенсионерка была госпитализирована бригадой СМП в ближайшее медицинское учреждение.

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