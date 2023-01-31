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Published Сегодня, 07:57

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116 пассажиров ждут самолет в Толмачев 15 часов

31 января 2023, 07:57
Фото: 1MI
В Новосибирске 116 пассажиров 15 часов ждут рейса.

Два рейса из Толмачево задержали на 15 часов

Транспортная прокуратура сообщает о 116 пассажирах, которые ждут рейс в Новосибирском аэропорту.

Два рейса, связывающие Новосибирск с городами Сочи и Якутск, были задержаны авиакомпанией "Якутск". Оба самолета должны были вылететь в последние сутки, однако авакомнапия перенесла рейсы.

По информации транспортной прокуратуры, 116 пассажиров, направляющиеся в Якутск, ожидают вылета в пункт назначения.

Ведомство в данный момент осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Напомним, что при задержке рейса пассажиры должны быть обеспечены напитками, горячим обедом и номером в гостинице, в зависимости от срока ожидания.

Ранее оскорбление “узкоглазый” спровоцировало конфликт на борту самолета, летевшего в Новосибирск.

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#Происшествия#Транспорт#Толмачево#Задержка#Два рейса#Якутия#Новосибирск#Якутск
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