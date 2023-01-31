116 пассажиров ждут самолет в Толмачев 15 часов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Два рейса, связывающие Новосибирск с городами Сочи и Якутск, были задержаны авиакомпанией "Якутск". Оба самолета должны были вылететь в последние сутки, однако авакомнапия перенесла рейсы.
По информации транспортной прокуратуры, 116 пассажиров, направляющиеся в Якутск, ожидают вылета в пункт назначения.
Ведомство в данный момент осуществляет надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
Напомним, что при задержке рейса пассажиры должны быть обеспечены напитками, горячим обедом и номером в гостинице, в зависимости от срока ожидания.
Ранее оскорбление “узкоглазый” спровоцировало конфликт на борту самолета, летевшего в Новосибирск.