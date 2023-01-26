Оскорбление “узкоглазый” стало причиной конфликта в самолете, летевшем в Якутию

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Телеграм канал “112” сообщает, что конфликт начался с замечания, которое женщина адресовала позадисидящему мужчине. Тот постоянно задевал ее кресло, в ответ на это потревоженная особа обозвала окружающих ксенофобским словом “узкоглазые”.
Пассажиры самолета, который летел в Якутию, продолжили браниться, конфлик дошел до рукоприкладства.
На предоставленном телеграм-каналом видео, вероятно запечатлён финальный этюд конфликта.
Сообщается, что снятых с пассажирского рейса нарушителей было несколько. Транспортная полиция составила на задержанных административные протоколы.
Ранее Aras.info сообщал об обнаружении в Новосибирске тела мертвого 11-летнего мальчика.