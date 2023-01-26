Оскорбление “узкоглазый” стало причиной конфликта в самолете, летевшем в Якутию

Телеграм канал “112” сообщает, что конфликт начался с замечания, которое женщина адресовала позадисидящему мужчине. Тот постоянно задевал ее кресло, в ответ на это потревоженная особа обозвала окружающих ксенофобским словом “узкоглазые”.