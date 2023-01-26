atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:15

Published Сегодня, 16:15

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Оскорбление “узкоглазый” стало причиной конфликта в самолете, летевшем в Якутию

26 января 2023, 16:15
Фото: Телеграм канал “112"
Неполиткорректное высказывание стало причиной конфликта на борту самолета, остановившегося в Новосибирске.

В Новосибирске пассажиров рейса сняли с самолета за потасовку 

Несколько пассажиров рейса, летевшего из Тайланда в Нерюнгри с остановкой в Новосибирске задержали в столице Сибири.

Телеграм канал “112” сообщает, что конфликт начался с замечания, которое женщина адресовала позадисидящему мужчине. Тот постоянно задевал ее кресло, в ответ на это потревоженная особа обозвала окружающих ксенофобским словом “узкоглазые”.  

Пассажиры самолета, который летел в Якутию, продолжили браниться, конфлик дошел до рукоприкладства.  

На предоставленном телеграм-каналом видео, вероятно запечатлён финальный этюд конфликта.  

Сообщается, что снятых с пассажирского рейса нарушителей было несколько. Транспортная полиция составила на задержанных административные протоколы. 

Ранее Aras.info сообщал об обнаружении в Новосибирске тела мертвого 11-летнего мальчика.

#Общество#Происшествия#Самолет#Конфликт#Узкоглазый#Ксенофобия#Новосибирск#Тайланд#Нерюнгри
Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста
Сегодня, 06:53
Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
Сегодня, 07:23