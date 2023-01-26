Мертвого пятиклассника нашли в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Собеседник издания уверяет, что на улице Макаренко несколько полицейских машин приехали к месту происшествия.
"Где-то в начале седьмого вечера пошел в магазин за сигаретами. <…> Что, спрашиваю, случилось? Да, говорят, пацана 11-летнего нашли мертвым", — цитирует местного жителя НГС.
На момент публикации нет достоверных сведений ни об имени мальчика, ни о причине смерти.
Местный житель также хорошо отозвался о погибшем. С его слов мальчик жил с матерью.