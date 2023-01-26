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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Мертвого пятиклассника нашли в Новосибирске

26 января 2023, 14:32
Фото: 1MI
В Новосибирске нашли тело мертвого пятиклассника.

В Новосибирске на улице Макаренко нашли тело мёртвого 11-летнего мальчика 

Новосибирское издание НГС сообщает об обнаружении тела погибшего ребенка, по их информации его нашли вечером 26 января.

Собеседник издания уверяет, что на улице Макаренко несколько полицейских машин приехали к месту происшествия.  

"Где-то в начале седьмого вечера пошел в магазин за сигаретами. <…> Что, спрашиваю, случилось? Да, говорят, пацана 11-летнего нашли мертвым", — цитирует местного жителя НГС. 

На момент публикации нет достоверных сведений ни об имени мальчика, ни о причине смерти. 

Местный житель также хорошо отозвался о погибшем. С его слов мальчик жил с матерью. 

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#Погиб#Дети#Новосибирск#Макаренко#Происшествия#Общество
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