atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В Новосибирске завершили поиски пенсионерки с потерей памяти — что с ней

26 января 2023, 13:29
Фото: Лиза Алерт/ВК
Найдена пропавшая пенсионерка в Новосибирске

В Новосибирске нашли 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти

Волонтеры завершили поиски 68-летней пенсионерки, которая исчезла в Новосибирске 25 января. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Пропавшую 68-летнюю Галину Новикову нашли в Новосибирске вечером 26 января. Она ушла из дома сутки назад и не вернулась.

К волонтерам обратились ее родственники только несколько часов назад. Оказалось она вышла из квартиры, не закрыв дверь и больше не появлялась. Обычно, далеко от дома сибирячка не уходила так, как имеет серьезные проблемы с памятью.

Волонтеры быстро отреагировали и нашли женщину.

«Я точно не знаю, где и как ее нашли. Но знаю, что с ней все хорошо», — рассказала Atas.info руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
 

 

В Новосибирске ищут 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Поиск#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске памятник с «Мерседесом» на кладбище поставили авторитету Чубарову
Сегодня, 01:44
Планы по застройке всего "тихого центра" обнародовали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:30
Обыски прошли в управлении МВД в Новосибирске
Сегодня, 06:52
Улитко предупреждает главного архитектора: 15 апарт-отелей продают как жилье
Сегодня, 07:48
В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста
Сегодня, 06:53
Матери троих детей под Новосибирском не хватает секса с мужем - она ищет любовника
Сегодня, 07:23