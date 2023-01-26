В Новосибирске завершили поиски пенсионерки с потерей памяти — что с ней

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Пропавшую 68-летнюю Галину Новикову нашли в Новосибирске вечером 26 января. Она ушла из дома сутки назад и не вернулась.
К волонтерам обратились ее родственники только несколько часов назад. Оказалось она вышла из квартиры, не закрыв дверь и больше не появлялась. Обычно, далеко от дома сибирячка не уходила так, как имеет серьезные проблемы с памятью.
Волонтеры быстро отреагировали и нашли женщину.
«Я точно не знаю, где и как ее нашли. Но знаю, что с ней все хорошо», — рассказала Atas.info руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.