В Новосибирске ищут 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Пенсионерка ушла из дома в Октябрьском районе ещё вчера, 25 января и не вернулась. У неё есть серьезные проблемы с памятью.
«Заявку получили около часа назад. Родственники сообщили, что бабушка никогда не терялась. Вообще выходила из дома только во двор, на скамеечку посидеть. Даже не закрывала квартиру, чтобы не потерять ключи», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Пожилую сибирячку разыскивают по следующим приметам: рост 160 см, глаза зелёные, короткие седые волосы. Может быть одета в бордовый пуховик, светлые валенки, синие джинсы.
Сейчас специалисты работают по всей территории, в тех местах, по которым она могла передвигаться. Опрашивают горожан.