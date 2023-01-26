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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 10:00

В Новосибирске ищут 68-летнюю пенсионерку с потерей памяти

26 января 2023, 09:57
Фото: Лиза Алерт/ВК
В Новосибирске ищут бабушку с потерей памяти
Родные 26 января заявили о пропаже 68-летней Новиковой Галины в Новосибирске. Её поисками занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

Пенсионерка ушла из дома в Октябрьском районе ещё вчера, 25 января и не вернулась. У неё есть серьезные проблемы с памятью.

«Заявку получили около часа назад. Родственники сообщили, что бабушка никогда не терялась. Вообще выходила из дома только во двор, на скамеечку посидеть. Даже не закрывала квартиру, чтобы не потерять ключи», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пожилую сибирячку разыскивают по следующим приметам: рост 160 см, глаза зелёные, короткие седые волосы. Может быть одета в бордовый пуховик, светлые валенки, синие джинсы.

Сейчас специалисты работают по всей территории, в тех местах, по которым она могла передвигаться. Опрашивают горожан.

#Алина Шефер#Лиза Алерт#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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