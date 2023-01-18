В Новосибирске школьники пострадали, играя с перцовым баллончиком

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
О случившемся сообщает пресс-служба АБ “Гвардия”, чьи сотрудники приехали на место происшествия.
Во вторник, 17 января, на улице Громова несколько молодых людей резвились с “игрушкой” в тамбуре магазина Пятерочка, когда один из них распылил содержимое баллончика в глаза другому.
Сотрудники магазина пытались помочь пострадавшему, промывая его глаза питьевым молоком. Прибывшие на место происшествия медики обработали слизистую глаз офтальмологическим раствором и заверили, что глаза ребенка не повреждены.
Со слов пострадавшего, юноши заполучили перцовый баллончик в специализированном магазине. “Игрушку” купил детям неизвестный мужчина.
Ранее Atas.info сообщал о неадекватном водителе, который был задержан в ходе погони сотрудниками МВД в Черепановском районе Новосибирской области.