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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

В Новосибирске школьники пострадали, играя с перцовым баллончиком

Сегодня, 11:40
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki
Перцлвый баллончик распылили школьнику в глаза.
Новосибирские школьники, игравшие с перцовым баллончиком, распылили его содержимое в глаза ровесника.

О случившемся сообщает пресс-служба АБ “Гвардия”, чьи сотрудники приехали на место происшествия.  

Во вторник, 17 января, на улице Громова несколько молодых людей резвились с “игрушкой” в тамбуре магазина Пятерочка, когда один из них распылил содержимое баллончика в глаза другому.  

Сотрудники магазина пытались помочь пострадавшему, промывая его глаза питьевым молоком. Прибывшие на место происшествия медики обработали слизистую глаз офтальмологическим раствором и заверили, что глаза ребенка не повреждены. 

Со слов пострадавшего, юноши заполучили перцовый баллончик в специализированном магазине. “Игрушку” купил детям неизвестный мужчина.

Ранее Atas.info сообщал о неадекватном водителе, который был задержан в ходе погони сотрудниками МВД в Черепановском районе Новосибирской области.

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#Новосибирск#Подростки#Перцовый баллончик#Глаза#Происшествия
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