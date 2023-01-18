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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Погоня, выстрелы и неожиданный герой: триллер на дорогах Новосибирской области

Сегодня, 10:25
Фото: 1MI
Сотрудники МВД поймали нарушителя в ходе погони.

Ирина Волк рассказала о полицейской погоне в Новосибирской области 

Неадекватный водитель был задержан сотрудниками МВД в Черепановском районе Новосибирской области - сообщил 18 января официальный представитель МВД Ирина Волк

Полицейские Новосибирской области, получив сообщение о неадекватном водителе на трассе P-256, выследили нарушителя и потребовали остановится. Однако преступник не подчинился и постарался оторваться от сотрудников полиции на своем “Киа”. 

Начав преследование, сотрудники МВД открыли огонь. Первый выстрел, в соответствии с законом “О полиции” произвели в воздух. Последующие пришлись по колеса машины нарушителя.  

Мужчина, подвергший опасности собственную жизни и жизни других участников дорожного движения, был задержан. В данный момент, по решению суда, он находится под административным арестом на срок до десяти дней. 

Сообщается, что весомую помощь в задержании оказал 19-летний житель области. МВД отблагодарило юношу, вручив из рук врио начальника Главка генерал-майора внутренней службы Кирилла Травина благодарность и ценный подарок.

Ранее в Бердске Новосибирской области нашли тело человека в овраге у дома по ул. Попова, 37. Спасателям пришлось по частям доставать его из-подо льда

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#Новосибирская область#Ирина Волк#МВД#Задержание#Погоня#Криминал
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