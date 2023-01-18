Погоня, выстрелы и неожиданный герой: триллер на дорогах Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Полицейские Новосибирской области, получив сообщение о неадекватном водителе на трассе P-256, выследили нарушителя и потребовали остановится. Однако преступник не подчинился и постарался оторваться от сотрудников полиции на своем “Киа”.
Начав преследование, сотрудники МВД открыли огонь. Первый выстрел, в соответствии с законом “О полиции” произвели в воздух. Последующие пришлись по колеса машины нарушителя.
Мужчина, подвергший опасности собственную жизни и жизни других участников дорожного движения, был задержан. В данный момент, по решению суда, он находится под административным арестом на срок до десяти дней.
Сообщается, что весомую помощь в задержании оказал 19-летний житель области. МВД отблагодарило юношу, вручив из рук врио начальника Главка генерал-майора внутренней службы Кирилла Травина благодарность и ценный подарок.
Ранее в Бердске Новосибирской области нашли тело человека в овраге у дома по ул. Попова, 37. Спасателям пришлось по частям доставать его из-подо льда