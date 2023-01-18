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Posted Сегодня, 01:49

Published Сегодня, 01:49

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

Пенсионерка получила двойной перелом после падения в новосибирском троллейбусе №23

Сегодня, 01:49
Фото: 1MI
Женщину бросили на остановке
В новосибирском троллейбусе №23 пожилая женщина получила перелом руки, а экипаж общественного транспорта не оказал ей никакой помощи.

Инцидент произошел в троллейбусе №23 в Новосибирске. По словам сына пострадавшей, его мама зашла в общественный транспорт и начала оплачивать проезд.

Внезапно троллейбус затормозил, а пенсионерка не удержалась за поручни, получив сильный удар в руку. Позже врачи диагностировали у нее двойной перелом.

Кондуктор не помог женщине, а лишь дал 10 рублей и выставил на следующей остановке, пишет «Прецедент». В итоге семья заявила в полицию, а также написала жалобу в троллейбусное депо.

Как оказалось, экипаж транспорта даже не сообщал своему начальству об инциденте. Это означает, что женщина могла сломать руку где угодно и доказать обратное - сложно.

В Новосибирске женщина сломала две ноги на площади Ленина
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Напомним, ранее сибирячка выходила из метро в центре города и сломала себе ноги. Произошло это на жутком гололеде. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Общество#Новосибирск
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