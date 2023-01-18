Под Новосибирском нашли расчлененное тело человека в овраге

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Мертвого человека обнаружили 18 января. Предположительно – погибший мужчина, пишет «Свидетель».
На место прохожие вызвали бригаду МЧС. Им пришлось выдалбливать тело изо льда. Оно буквально разорвалось на части. И как добавляют бердские СМИ, не все останки собрали полностью.
Известно, что сейчас в этом происшествии разбираются следователи. Им придется установить время и причину гибели человека.
Напомним, 13 января в квартире на улице Петухова в Новосибирске нашли труп 59-летнего мужчины. Его пропажей обеспокоились родственники и обратились в полицию.