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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Под Новосибирском нашли расчлененное тело человека в овраге

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
В Новосибирской области нашли расчлененное тело человека
Жители Бердска Новосибирской области нашли тело человека в овраге у дома по ул. Попова, 37. Спасателям пришлось по частям доставать его из-подо льда.

Мертвого человека обнаружили 18 января. Предположительно – погибший мужчина, пишет «Свидетель».

На место прохожие вызвали бригаду МЧС. Им пришлось выдалбливать тело изо льда. Оно буквально разорвалось на части. И как добавляют бердские СМИ, не все останки собрали полностью.

Известно, что сейчас в этом происшествии разбираются следователи. Им придется установить время и причину гибели человека.

Напомним, 13 января в квартире на улице Петухова в Новосибирске нашли труп 59-летнего мужчины. Его пропажей обеспокоились родственники и обратились в полицию.

Его искали родственники: труп новосибирца 59 лет обнаружен в запертой квартире
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#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Труп#Погиб#Смерть
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