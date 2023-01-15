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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

Его искали родственники: труп новосибирца 59 лет обнаружен в запертой квартире

Сегодня, 05:09
Фото: Flickr
Правоохранительные органы выполняют проверку по факту обнаружения трупа в квартире.

Сотрудники МАСС передали правоохранителям труп, обнаруженный в закрытой квартире

Дежурный МАСС зарегистрировал вызов на ул. Петухова 13 января в 00.48 - мужчина не открывал дверь. Его состоянием обеспокоились родственники, которые не смогли попасть в квартиру.

На данный момент обстоятельства смерти 59-летнего новосибирца неизвестны, их выясняют судмедэксперты, по результатам проверки будет выяснено, необходимо ли возбуждать уголовное дело. Дверь в квартиру на улице Петухова в Новосибирске смоли вскрыть только спасатели МАСС, пожилой мужчина не отзывался на стук в дверь и звонки родственников. Войдя в квартиру сотрудники МАСС обнаружили, что мужчина умер.  

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#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Труп#МАСС
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