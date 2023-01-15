На данный момент обстоятельства смерти 59-летнего новосибирца неизвестны, их выясняют судмедэксперты, по результатам проверки будет выяснено, необходимо ли возбуждать уголовное дело. Дверь в квартиру на улице Петухова в Новосибирске смоли вскрыть только спасатели МАСС, пожилой мужчина не отзывался на стук в дверь и звонки родственников. Войдя в квартиру сотрудники МАСС обнаружили, что мужчина умер.