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Погоня

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2024
Пьяный водитель каршеринга врезался в бетонные блоки в Новосибирске
В Новосибирске водитель арендованного Volkswagen Polo убегал от полиции и попал в ДТП, следует из сообщения Госавтоинспекции.
9 октября, 09:24
Годзилла против новосибирских охранников: эпичная погоня попала на видео
Воришки, среди которых был Годзилла, не захотели расплачиваться за алкоголь и устроили драку, погоню и стычку с армянской диаспорой, рассказали в АБ «Гвардия»
19 июня, 12:43
Стрельбой закончилась погоня за ВАЗом под Новосибирском
13 мая, 06:11
2023
Новосибирский гонщик снес светофор во время погони за ним
В Новосибирске ночью 23 октября произошло ДТП с участием автомобиля из каршеринга. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» ВКонтакте.
23 октября 2023, 02:49
В Новосибирске полицейские устроили ночную погоню за белым автомобилем
Полицейские с сиренами устроили погоню за гонщиком на белом автомобиле в Новосибирске. Это произошло ночью 19 сентября на Родниках.
19 сентября 2023, 07:24
За пьяным лихачом в Новосибирске устроила погоню ДПС
На Красном проспекте в Новосибирске состоялось эпичное преследование водителя. За лихачом гнались четыре экипажа ДПС.
3 мая 2023, 13:53
Стали известны подробности погони за водителем в Бердске, перевернувшимся на крышу
Пять экипажей ДПС устроили в минувшие выходные погоню за водителем в Бердске под Новосибирском. Как сообщили в МВД Медиа, мужчина перевозил в багажнике наркотики.
27 апреля 2023, 02:33
Погоня в Бердске: водитель перевернулся, пытаясь убежать от инспекторов ГИБДД
Преследование водителя закончилось аварией в Бердске под Новосибирском. Гонщик перевернулся на крышу машины, сообщают очевидцы во «ВКонтакте».
22 апреля 2023, 05:46
По кличке Малыш: убегавший от ДПС новосибирский водитель был судим
Стали известны подробности погони на Димитровском мосту в Новосибирске днем 12 апреля. Убегавший от сотрудников водитель КамАЗа имеет судимости.
12 апреля 2023, 12:04
Новосибирские гаишники гнались на КамАЗом на Димитровском мосту
Сотрудники ДПС преследовали КамАЗ на Димитровском мосту. Из-за это пришлось перекрыть Димитровский мост. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
12 апреля 2023, 07:28
Погоня в центре Новосибирска – 8 экипажей ДПС преследовали лихого автомобилиста
В Новосибирске на Красном проспекте сотрудники ГИБДД гнались за автомобилистом, кадры погони опубликованы в ВК-группе «АСТ-54».
4 апреля 2023, 03:40
Сотрудники ГИБДД устроили погоню за Toyota Allion в Новосибирске
В ночь с 22 на 23 января на улице Кирова в Новосибирске сотрудники ГИБДД поймали неадекватного водителя.
23 января 2023, 08:18
Погоня, выстрелы и неожиданный герой: триллер на дорогах Новосибирской области
18 января 2023, 10:25
2022
Водитель Nissan врезался в машину ДПС, уходя от погони в Бердске
15 октября 2022, 06:26

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