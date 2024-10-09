Стали известны подробности погони за водителем в Бердске, перевернувшимся на крышу

Пять экипажей ДПС устроили в минувшие выходные погоню за водителем в Бердске под Новосибирском. Как сообщили в МВД Медиа, мужчина перевозил в багажнике наркотики.