Стали известны подробности погони за водителем в Бердске, перевернувшимся на крышу

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:35
Updated Сегодня, 02:35
Как ранее сообщали очевидцы, во время погони водитель иномарки перевернулся на крышу автомобиля. Оказалось, что после полицейские нашли в салоне запрещенные вещества.
Изначально сотрудники ГИБДД посигналили мужчине, и он даже на минуту затормозил, а потом резко нажал на газ и поехал дальше. Лихач совершал, сбегая, опасные маневры. В итоге на улице Комсомольской наехал на бордюрный камень и въехал в ограждение. От удара автомобиль перевернулся.
За рулем находился 33-летний водитель. Он не пострадал, от госпитализации отказался. Правоохранители выяснили, что ранее он был судим за наркопреступления. Мужчину отправили сдавать анализы на наркотики.
Неожиданно во время осмотра автомобиля на месте ДТП водитель начал жаловаться на плохое самочувствие. Ему вызвали медиков, которые увезли гонщика в больницу, откуда он даже попытался сбежать.
«Выяснилось, чего так боялся автовладелец. В салоне машины и на земле нашли более 20 свертков с синтетическим наркотиком. А также лопату, грязные перчатки, изоленту, зип-пакеты, электронные весы и фотоаппарат в багажнике. Позже стало известно, что в пакетиках - метилэфедрон общей массой 6,45 грамма», - сообщает МВД Медиа.
В отношении мужчины составили административные протоколы, также возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств. Его взяли под стражу.