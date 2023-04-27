Стали известны подробности погони за водителем в Бердске, перевернувшимся на крышу

Изначально сотрудники ГИБДД посигналили мужчине, и он даже на минуту затормозил, а потом резко нажал на газ и поехал дальше. Лихач совершал, сбегая, опасные маневры. В итоге на улице Комсомольской наехал на бордюрный камень и въехал в ограждение. От удара автомобиль перевернулся.