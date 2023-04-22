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Погоня в Бердске: водитель перевернулся, пытаясь убежать от инспекторов ГИБДД

22 апреля 2023, 05:46
Фото: АСТ-54/ВК
Погоня за водителем закончилась ДТП в Новосибирске

Беглый водитель перевернулся во время погони пяти экипажей ГИБДД в Бердске

Преследование водителя закончилось аварией в Бердске под Новосибирском. Гонщик перевернулся на крышу машины, сообщают очевидцы во «ВКонтакте».

Инспекторы ГИБДД устроили погоню по ночной улице Комсомольской за мужчиной, который превышал скорость за рулем автомобиля. Его преследовали пять экипажей.

Как рассказали очевидцы, во время погони водитель перевернулся на перекрестке Первомайской улицы. Пострадал ли сибиряк, пока неизвестно.

В пресс-службе ГИБДД и ГУ МВД Новосибирска ситуацию еще не прокомментировали. Обещали уточнить детали и сообщить позже.

Напомним, последний раз жители Новосибирска становились свидетелями погони в начале апреля. Тогда за «шумахером» гнались сразу 8 экипажей ГИБДД.

Погоня в центре Новосибирска – 8 экипажей ДПС преследовали лихого автомобилиста
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#Алина Шефер#ДТП#Погоня#Гибдд#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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