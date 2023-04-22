Погоня в Бердске: водитель перевернулся, пытаясь убежать от инспекторов ГИБДД

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
Инспекторы ГИБДД устроили погоню по ночной улице Комсомольской за мужчиной, который превышал скорость за рулем автомобиля. Его преследовали пять экипажей.
Как рассказали очевидцы, во время погони водитель перевернулся на перекрестке Первомайской улицы. Пострадал ли сибиряк, пока неизвестно.
В пресс-службе ГИБДД и ГУ МВД Новосибирска ситуацию еще не прокомментировали. Обещали уточнить детали и сообщить позже.
Напомним, последний раз жители Новосибирска становились свидетелями погони в начале апреля. Тогда за «шумахером» гнались сразу 8 экипажей ГИБДД.