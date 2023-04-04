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Погоня в центре Новосибирска – 8 экипажей ДПС преследовали лихого автомобилиста

4 апреля 2023, 03:40
Фото: АСТ-54
Водителя в итоге догнали

В Новосибирске 8 экипажей ДПС гнались за автомобилистом на Красном проспекте

В Новосибирске на Красном проспекте сотрудники ГИБДД гнались за автомобилистом, кадры погони опубликованы в ВК-группе «АСТ-54».

Инцидент произошел ночью 4 апреля в Новосибирске. На Красном проспекте полиция преследовала легковой автомобиль серебристого цвета. Сотрудники ДПС ехали с включенными спецсигналами на высокой скорости.

Восемь экипажей пытались догнать лихача. Причины погони не называются. Однако Atas.info стало известно, что задержали водителя машины только на Бердском шоссе. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:

 «Пять звездочек словил чел»;

«Интересно на чём он валил что Октавии ДПС нервно курили в сторонке»;

«На бердском шоссе поймали. На кортах в наручниках сидели»;

«Это по любому автобусник с 18 шки со смены домой ехал»;

«Они его сопровождали!»;

«В догонялки играют»;

«Какой смысл паровозиком из 8 экипажей за ним одним гнаться? А чё не 28 сразу?Музыку из деревни дураков наложить».

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#Эмилия Губарева#Автомобиль#ДПС#Гибдд#Погоня#Город#Транспорт#Новосибирск#Видео
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