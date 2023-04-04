Погоня в центре Новосибирска – 8 экипажей ДПС преследовали лихого автомобилиста

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Инцидент произошел ночью 4 апреля в Новосибирске. На Красном проспекте полиция преследовала легковой автомобиль серебристого цвета. Сотрудники ДПС ехали с включенными спецсигналами на высокой скорости.
Восемь экипажей пытались догнать лихача. Причины погони не называются. Однако Atas.info стало известно, что задержали водителя машины только на Бердском шоссе. Вот, что говорят новосибирцы в комментариях:
«Пять звездочек словил чел»;
«Интересно на чём он валил что Октавии ДПС нервно курили в сторонке»;
«На бердском шоссе поймали. На кортах в наручниках сидели»;
«Это по любому автобусник с 18 шки со смены домой ехал»;
«Они его сопровождали!»;
«В догонялки играют»;
«Какой смысл паровозиком из 8 экипажей за ним одним гнаться? А чё не 28 сразу?Музыку из деревни дураков наложить».