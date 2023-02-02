Тогда очевидцы заявляли, что Бекзод находился под воздействием запрещенных веществ. Однако родитель не может в это поверить, так как его ребенок постоянно занимался спортом и был против наркотиков. Он работал курьером: развозил еду. После задержания, его пристегнули наручниками, и одной рукой управлять автомобилем он просто не мог, считает отец.