Posted Сегодня, 01:55
Published Сегодня, 01:55
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Updated Сегодня, 01:58
В октябре 2022 года в микрорайоне ОбьГЭС молодой человек из Узбекистана Бекзод Жалилов был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. По данным тг-канала Baza, 21-летний автомобилист сбросил сверсток с 80 пакетиками наркотиков.
Пока полицейские отвлеклись, новосибирец угнал авто ДПС и пытался скрыться от погони, перед этим сбив одного полицейского. Угонщик проехал 15 километров, но врезался в препятствие у Новосибирского водохранилища. Затем парень выбежал из машины, прыгнул в воду, но больше не всплыл.
Однако отец погибшего считает, что в этой истории есть много не состыковок. Мужчина уверен, что его сына убили, пишет «АиФ Новосибирск».
Тогда очевидцы заявляли, что Бекзод находился под воздействием запрещенных веществ. Однако родитель не может в это поверить, так как его ребенок постоянно занимался спортом и был против наркотиков. Он работал курьером: развозил еду. После задержания, его пристегнули наручниками, и одной рукой управлять автомобилем он просто не мог, считает отец.
При каких обстоятельствах Бекзод мог отстегнуться от наручников в машине и прыгнуть в воду, мужчина тоже ответить затрудняется. Отец считает, что инцидент был связан с произошедшим накануне конфликтом из-за парковки.
Напомним, что в Искитиме по 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого до смерти забили руками и битой.