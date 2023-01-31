Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Громкое убийство произошло 5 февраля 2021 года в Искитиме. Два 21-летних парня встретили возле подъезда своего 22-летнего знакомого.
Между искитимцами произошел конфликт, в ходе которого молодые люди не менее 30 раз ударили потерпевшего руками, ногами и битой по всего телу, а затем сбежали с места преступления.
Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенное группой лиц.
Суд назначил виновным наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год каждому. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.
Читайте также о том, как наркоман расправился со своей возлюбленной в подъезде дома на ОбьГЭСе в Новосибирске.