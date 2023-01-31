atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

Забили до смерти: в Искитиме убийцам 22-летнего парня дали по 11 лет колонии

31 января 2023, 05:09
Фото: 1MI
Сибиряки до смерти забили своего знакомого

Убийцам 22-летнего парня в Искитиме дали по 11 лет колонии

По 11 лет в колонии получили убийцы 22-летнего молодого человека, которого два парня до смерти забили руками и битой, подробности назвали в прокуратуре Новосибирской области.

Громкое убийство произошло 5 февраля 2021 года в Искитиме. Два 21-летних парня встретили возле подъезда своего 22-летнего знакомого.

Между искитимцами произошел конфликт, в ходе которого молодые люди не менее 30 раз ударили потерпевшего руками, ногами и битой по всего телу, а затем сбежали с места преступления.

Пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенное группой лиц.

Суд назначил виновным наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год каждому. Приговор в законную силу не вступил и его можно обжаловать.

В Новосибирске год назад наркоман убил 23-летнюю девушку в подъезде на ОбьГЭСе
Узнать подробнее

Читайте также о том, как наркоман расправился со своей возлюбленной в подъезде дома на ОбьГЭСе в Новосибирске. 

#Эмилия Губарева#Погиб#Суд#Происшествия#Общество#Новосибирская область#Искитим#Криминал
Подпишитесь
«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго
Вчера, 10:15
Бывший заключенный из Новосибирска рассказал, с какими статьями берут в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 02:59
Все равно в пробках стоять: новосибирцы высмеяли новые троллейбусы
Сегодня, 01:55
Ипотека за рубль: в чем подвох, рассказала риэлтор из Новосибирска
Сегодня, 04:37
Бастрыкин проверит законность строительства высотки напротив "Победы" в Новосибирске
Вчера, 11:25
«Тихий центр» под высотки: как мэрия «прячет» перезонирование участка «Универсама»
Сегодня, 05:24