Водитель каршеринга снес светофор в Новосибирске, уходя от погони ДПС

Posted Сегодня, 02:49
Published Сегодня, 02:49
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Updated Сегодня, 02:52
Водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. Вслед за ним началась погоня, в результате которой он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с опорой светофора на перекрестке улиц Арбузова и Российская в Академгородке. Происшествие произошло в 2.30 ночи.
Свидетели утверждают, что водитель арендованного автомобиля двигался со значительной скоростью, превышающей 100 км/ч.
Пользователи комментировали пост, предполагая, что теперь водителю придется не только оплатить поврежденный автомобиль, но и возместить стоимость разрушенного светофора.