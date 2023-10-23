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Ночная погоня произошла в Новосибирске

Водитель каршеринга снес светофор в Новосибирске, уходя от погони ДПС

23 октября 2023, 02:49
Фото: 1MI
Ночная погоня произошла в Новосибирске
В Новосибирске ночью 23 октября произошло ДТП с участием автомобиля из каршеринга. Информация об этом появилась в группе «АСТ-54» ВКонтакте.

Водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. Вслед за ним началась погоня, в результате которой он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с опорой светофора на перекрестке улиц Арбузова и Российская в Академгородке. Происшествие произошло в 2.30 ночи.

Свидетели утверждают, что водитель арендованного автомобиля двигался со значительной скоростью, превышающей 100 км/ч.

Пользователи комментировали пост, предполагая, что теперь водителю придется не только оплатить поврежденный автомобиль, но и возместить стоимость разрушенного светофора.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Полиция#Каршеринг#Погоня#Эмилия Губарева
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