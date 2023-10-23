Водитель каршеринга снес светофор в Новосибирске, уходя от погони ДПС

Водитель каршеринга пытался скрыться от сотрудников дорожной полиции. Вслед за ним началась погоня, в результате которой он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с опорой светофора на перекрестке улиц Арбузова и Российская в Академгородке. Происшествие произошло в 2.30 ночи.