BMW X3 столкнулся с каршеринговым автомобилем в Новосибирске — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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В Новосибирске произошло ДТП на улице Никитина. Около 03:00 автомобиль BMW X3 столкнулся с машиной каршеринга Volkswagen Polo.
Управляли автомобилями водители возрастов — 22 и 28 лет. В Volkswagen также находился пассажир, ему тоже 22 года. Пострадавшие из Volkswagen Polo были осмотрены врачами скорой медицинской помощи. Они получили серьезные травмы.
Группа «Спасатели МАСС» в Новосибирске оказала необходимую помощь, обеспечила безопасность от пожара и провела стабилизацию транспортных средств. Обе машины получили значительные повреждения.