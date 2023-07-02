atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Изображение материала

BMW X3 столкнулся с каршеринговым автомобилем в Новосибирске — есть пострадавшие

2 июля 2023, 05:53
Фото: 1MI
Есть пострадавший

В Новосибирске BMW X3 столкнулся с каршеринговым автомобилем

В Новосибирске произошла авария, в которой BMW X3 столкнулся с каршеринговой машиной Volkswagen Polo, в результате чего водитель и пассажир получили серьезные травмы.

В Новосибирске произошло ДТП на улице Никитина. Около 03:00 автомобиль BMW X3 столкнулся с машиной каршеринга Volkswagen Polo.

Управляли автомобилями водители возрастов — 22 и 28 лет. В Volkswagen также находился пассажир, ему тоже 22 года. Пострадавшие из Volkswagen Polo были осмотрены врачами скорой медицинской помощи. Они получили серьезные травмы.

Группа «Спасатели МАСС» в Новосибирске оказала необходимую помощь, обеспечила безопасность от пожара и провела стабилизацию транспортных средств. Обе машины получили значительные повреждения.

Пострадали молодые люди Пострадали молодые люди
Пострадали молодые люди
Фото: МАСС
Мотоциклиста размотало после ДТП с фурой в Новосибирске — шокирующие фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Жуткая пробка, сгоревший груз на трассе: подробности ДТП с фурами под НовосибирскомСтрашная статистика: в Новосибирской области в ДТП погибли 52 копытных животныхПод Новосибирском водитель Mitsubishi погиб в ДТП с грузовиком
#Эмилия Губарева#ДТП#Спасатели#МАСС#Авария#Каршеринговая машина#Транспорт#Город#Происшествия
Подпишитесь
Автопробег с флагами ЧВК «Вагнер» прошел в Новосибирске
Сегодня, 03:04
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
Вчера, 03:23
С родными попавших в плен барабинцев встретилась Уполномоченный по правам человека
Вчера, 04:57
Двое новосибирцев скончались от клещевого энцефалита
Вчера, 12:16
В июле Новосибирскую область накроют дожди, рассказала синоптик Кичанова
Вчера, 02:47
Потоп произошел в торговом центре Новосибирска после ливня — ВИДЕО
Сегодня, 02:41