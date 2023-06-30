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Мотоциклиста размотало после ДТП с фурой в Новосибирске — шокирующие фото

30 июня 2023, 05:26
Фото: ГИБДД по НСО
Мужчина погиб

В Новосибирске на Станционной погиб мотоциклист после ДТП с фурой

В результате столкновения фуры и мотоцикла Хонда на улице Станционной водитель мотоцикла получил смертельные травмы; полиция проводит расследование происшествия.

Согласно первоначальной информации ГИБДД, 30 июня в 11:50, на территории Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля МАЗ, мужчина родившийся в 1974 году, двигался по улице Станционная от направления Бетонного переезда. На участке возле дома №43 произошел столкновение с мотоциклом Хонда, который двигался навстречу.

Из-за произошедшего ДТП водитель мотоцикла, мужчина 1992 года рождения, получил тяжелые травмы, являющиеся несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Смертельная аварияСмертельная авария
Смертельная аварияСмертельная авария
Смертельная авария
Фото: ГИБДД по НСО
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#18+#Погиб#Мотоцикл#ДТП#Город#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Эмилия Губарева
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