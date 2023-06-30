Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Согласно первоначальной информации ГИБДД, 30 июня в 11:50, на территории Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля МАЗ, мужчина родившийся в 1974 году, двигался по улице Станционная от направления Бетонного переезда. На участке возле дома №43 произошел столкновение с мотоциклом Хонда, который двигался навстречу.
Из-за произошедшего ДТП водитель мотоцикла, мужчина 1992 года рождения, получил тяжелые травмы, являющиеся несовместимыми с жизнью.
На месте происшествия работает наряд ДПС и следственно-оперативная группа, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.