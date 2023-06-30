Согласно первоначальной информации ГИБДД, 30 июня в 11:50, на территории Ленинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля МАЗ, мужчина родившийся в 1974 году, двигался по улице Станционная от направления Бетонного переезда. На участке возле дома №43 произошел столкновение с мотоциклом Хонда, который двигался навстречу.