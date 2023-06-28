Страшная статистика: в Новосибирской области в ДТП погибли 52 копытных животных

Также в министерстве выделили несколько мест, где наиболее часто происходят ДТП с лосями. Это Кудряшовский бор на Северном объезде, граница Мошковского и Болотнинского районов, Ленинск-Кузнецкая трасса в Тогучинском районе и Сузунский заказник.