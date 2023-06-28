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Страшная статистика: в Новосибирской области в ДТП погибли 52 копытных животных

28 июня 2023, 02:31
Фото: 1MI
Животные часто выбегают на дорогу

Минприроды: в Новосибирской области погибло 52 копытных животных в ДТП

По данным минприроды, за полгода в Новосибирской области произошло 51 ДТП с участием копытных животных, в результате которых погибли 52 особи, причинен ущерб дикой природе на сумму более двух миллионов рублей.

В Новосибирской области с начала текущего года произошло 51 ДТП с участием копытных животных, в результате которых погибли 52 зверя. Среди погибших были 31 лось и 21 сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, оценивается примерно в три миллиона рублей.

Министерство природы области уже предъявило страховым компаниям требования возместить этот ущерб на общую сумму 2,8 миллиона рублей, из которых уже выплачено 1,7 миллиона.

Также в министерстве выделили несколько мест, где наиболее часто происходят ДТП с лосями. Это Кудряшовский бор на Северном объезде, граница Мошковского и Болотнинского районов, Ленинск-Кузнецкая трасса в Тогучинском районе и Сузунский заказник.

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#Эмилия Губарева#ДТП#Копытные животные#Минприроды#Животные#Общество#Город#Происшествия#Транспорт#Новосибирская область#Новосибирск
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