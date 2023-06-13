Порушил грядки. В Новосибирске лось забрался на дачный участок и напугал сибиряков

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Published Сегодня, 01:37
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Пугаться животного люди не стали, даже запечатлели его появление на видео и опубликовать запись на Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
По словам дачников, лось спровоцировал небольшой хаос на их участке — порушил грядки и помял заборы, а при попытке перепрыгнуть через них даже порезался. В итоге животное скрылось в неизвестном направлении.
За последний период времени это уже не первый случай, когда лоси посягают на близость к людям. Ранее один из них провалился в технический колодец на улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска, после чего потребовалась целая операция, чтобы вытащить животное из ловушки.