Лось провалился в открытый колодец в Новосибирске — бедолагу спасают уже пару дней

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Животное оказалось под землей рядом с Новосибирским стрелочным заводом. К спасению зверя уже присоединились местные активисты, депутаты, представители Минприроды НСО, а также спасатели.
Сейчас пытаются расширить отверстие, чтобы освободить лося. Животное находится в западне уже несколько дней. В комментариях новосибирцы жалеют лося-бедолагу и надеются, что специалисты его все-таки вытащат:
«Бедолага»;
«Пипец, жалко животинку. Надеюсь, люди помогут ему»;
«Что-то лоси прям в ударе в этом году)»;
«А почему там открытый колодец? Может там кроме лосика еще парочка людских скелетиков лежит?».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*
Напомним, что в этом году действительно было много происшествий с лосями: факты показывают, что чаще всего животных сбивают на дорогах, так как те неожиданно выбегают.