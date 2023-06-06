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Лось провалился в открытый колодец в Новосибирске — бедолагу спасают уже пару дней

6 июня 2023, 04:11
Фото: АСТ-54/ВКонтакте
Лось живой

В Новосибирске лось провалился в открытый колодец на улице Аксенова

На улице Аксёнова в Первомайском районе Новосибирска спасают лося, который провалился в колодец.

Животное оказалось под землей рядом с Новосибирским стрелочным заводом. К спасению зверя уже присоединились местные активисты, депутаты, представители Минприроды НСО, а также спасатели.

Сейчас пытаются расширить отверстие, чтобы освободить лося. Животное находится в западне уже несколько дней. В комментариях новосибирцы жалеют лося-бедолагу и надеются, что специалисты его все-таки вытащат:

«Бедолага»;

«Пипец, жалко животинку. Надеюсь, люди помогут ему»;

«Что-то лоси прям в ударе в этом году)»;

«А почему там открытый колодец? Может там кроме лосика еще парочка людских скелетиков лежит?».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

Напомним, что в этом году действительно было много происшествий с лосями: факты показывают, что чаще всего животных сбивают на дорогах, так как те неожиданно выбегают.

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#Эмилия Губарева#Животные#Лось#Город#Происшествия#Новосибирск
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