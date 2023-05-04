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«Атака беспилотных лосей»: в Новосибирской области лось бросился под машину и погиб

4 мая 2023, 02:21
Фото: 1MI
Животное скончалось

В Новосибирской области лось погиб в ДТП с таксистом

Лось погиб после столкновения с автомобилем такси в Ордынском районе, сообщают очевидцы в соцсетях.

В Ордынском районе Новосибирской области, произошло ДТП с автомобилем такси и лосем. Животное неожиданно вышло на дорогу.

По информации от telegram-канала «АСТ-54 Black», водитель машины не успел избежать столкновения с животным на трассе.

Лось скончался на месте происшествия. Комментаторы предположили, что причиной появления лося на дороге стал голод:

«Бедный лосик»;

«Атака беспилотных лосей»;

«а мне кажется они голодные, весна поздняя, есть нечего»;

«Они бегут от клещей скорее всего, туда где нет травы»;

«Да потому что пожары, вот и бегут животные»;

«За это уже начинать сажать нужно...»;

«За что? Даже если ехать 60 и она или он выскочит. Особенно на грузовике гружёным ты не успеешь остановиться. Они прыгают че кузнечики не смотря  на их габариты».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Животные#ДТП#Лось#Транспорт#Город#Происшествия#Новосибирская область
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