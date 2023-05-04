Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Updated Сегодня, 02:23
В Ордынском районе Новосибирской области, произошло ДТП с автомобилем такси и лосем. Животное неожиданно вышло на дорогу.
По информации от telegram-канала «АСТ-54 Black», водитель машины не успел избежать столкновения с животным на трассе.
Лось скончался на месте происшествия. Комментаторы предположили, что причиной появления лося на дороге стал голод:
«Бедный лосик»;
«Атака беспилотных лосей»;
«а мне кажется они голодные, весна поздняя, есть нечего»;
«Они бегут от клещей скорее всего, туда где нет травы»;
«Да потому что пожары, вот и бегут животные»;
«За это уже начинать сажать нужно...»;
«За что? Даже если ехать 60 и она или он выскочит. Особенно на грузовике гружёным ты не успеешь остановиться. Они прыгают че кузнечики не смотря на их габариты».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*