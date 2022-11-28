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Междугородний автобус раздавил лося под Новосибирском

Сегодня, 06:35
Фото: mpr.nso.ru
Лось погиб

В Новосибирской области междугородний автобус раздавил лося

В Мошковском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием междугороднего автобуса: лось погиб под колесами, подробности рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

ДТП произошло 24 ноября на трассе в Мошковском районе. Лось выскочил прямо под колеса междугороднего автобуса. Животное погибло на месте от полученных травм. Пассажиры не пострадали.

В минприроды напоминают, что в 2022 году произошло уже 85 аварий с участием диких животных. Лоси и косули часто перебегают дороги. На этих местах есть таблички о предупреждении «Дикие животные».

Бегающий по новосибирскому Академгородку лось погиб под забором
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Самые опасные участки дорог: Кудряшовский бор – Колыванское направление (Северный объезд), Мошковское направление (ближе к границе Болотнинского района), Тогучинское направление (Ленинск-Кузнецкая трасса), Сузунский заказник (в сторону Сузуна через лесной массив).

#Эмилия Губарева#Транспорт#Животные#ДТП
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