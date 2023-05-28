Лося сбили в Новосибирске — животное погибло на въезде в ботанический сад

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
В ВК-группе «Инцидент Новосибирск» появилось сообщение о том, что возле Ботанического сада в Академгородке сбили лося. Произошло все 28 мая в светлое время суток.
«В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. Может сбили, может застрял. К сожалению, животное погибло», — уточнил автор поста.
Отметим, статистика показывает, что это уже третье животное, которое погибает под колесами в Новосибирской области в мае 2023 года.