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Лося сбили в Новосибирске — животное погибло на въезде в ботанический сад

28 мая 2023, 15:37
Фото: 1MI
Автомобиль сбил животное

В Новосибирске лося сбили насмерть на въезде в ботанический сад

В Новосибирске водитель насмерть задавил выбежавшего на дорогу лося, о чем стало известно из соцсетей.

В ВК-группе «Инцидент Новосибирск» появилось сообщение о том, что возле Ботанического сада в Академгородке сбили лося. Произошло все 28 мая в светлое время суток.

«В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. Может сбили, может застрял. К сожалению, животное погибло», — уточнил автор поста.

Отметим, статистика показывает, что это уже третье животное, которое погибает под колесами в Новосибирской области в мае 2023 года.

Лось погиб Лось погиб
Лось погиб
Фото: ВК/Инцидент Новосибирск
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#Эмилия Губарева#ДТП#Лось#Животные#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск
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