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Появилось видео прогулки лося в Кочковском районе Новосибирской области

11 мая 2023, 09:48
Фото: 1MI
Животное перебегало дорогу

В Новосибирской области появилось видео прогулки лося в Кочковском районе

В Сети появились кадры прогулки лося в Новосибирской области — зверя запечатлели на видео и опубликовали в ВК-группе «Кочковский район | газета «Степные зори»».

Лося заметили новосибирцы на грани сел Решеты и Кочки. Как считают охотники, это был либо годовалый лось, либо лосиха до двух лет.

«На грани сел Решеты и Кочки Кочковского района сделано это видео. Вот такие красавцы гуляют по колкам нашего района!», — говорит автор поста.

На кадрах зверь выбежал на дорогу и перебрался на другую сторону. Лось ушел в сторону леса.

Стоит отметить, что ранее в Интернете появилось видео, как животные спасаются от лесных пожаров.

Также в Новосибирской области произошло немало ДТП с участием лосей, которые выбегали под машину и погибали от полученных травм.

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#Эмилия Губарева#Животные#Лось#Новосибирская область#Видео
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