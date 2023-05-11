Появилось видео прогулки лося в Кочковском районе Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Лося заметили новосибирцы на грани сел Решеты и Кочки. Как считают охотники, это был либо годовалый лось, либо лосиха до двух лет.
«На грани сел Решеты и Кочки Кочковского района сделано это видео. Вот такие красавцы гуляют по колкам нашего района!», — говорит автор поста.
На кадрах зверь выбежал на дорогу и перебрался на другую сторону. Лось ушел в сторону леса.
Стоит отметить, что ранее в Интернете появилось видео, как животные спасаются от лесных пожаров.
Также в Новосибирской области произошло немало ДТП с участием лосей, которые выбегали под машину и погибали от полученных травм.