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Жуткая пробка, сгоревший груз на трассе: подробности ДТП с фурами под Новосибирском

28 июня 2023, 09:52
Фото: atas.info
Подробности ДТП с тремя фурами под Новосибирском
Массовое ДТП с тремя грузовиками произошло на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области 28 июня. Очевидцы сообщают в редакцию Atas.info о многокилометровых пробках и делятся фото с места жуткой аварии.

Дорожный коллапс отмечен на 1135 км автодороги, где столкнулись фуры. Движение затруднено в обе стороны — по пути в Барабинск и Омск.

Известно, что на этом участке водитель IVECO выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовыми Mersedes и Volvo. Одна из фур в момент удара загорелась. Судя по кадрам, машина сгорела полностью.

Фото: atas.info

Из другой на дорогу вывалился весь груз — коробки и упаковки с соком. Третья опрокинулась в кювет и тоже была охвачена огнем — ее потушили.

В ГИБДД региона уточняли, что в результате ДТП погиб водитель IVECO. Также серьезно пострадал водитель «Мерседес». Его увезли в больницу.

Фото: ГИБДД НСО
Фуры столкнулись на трассе под Новосибирском: один водитель погиб, другой в больнице
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#Алина Шефер#ДТП#Происшествия#18+#Новосибирск#Новосибирская область
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