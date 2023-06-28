Жуткая пробка, сгоревший груз на трассе: подробности ДТП с фурами под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Дорожный коллапс отмечен на 1135 км автодороги, где столкнулись фуры. Движение затруднено в обе стороны — по пути в Барабинск и Омск.
Известно, что на этом участке водитель IVECO выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовыми Mersedes и Volvo. Одна из фур в момент удара загорелась. Судя по кадрам, машина сгорела полностью.
Из другой на дорогу вывалился весь груз — коробки и упаковки с соком. Третья опрокинулась в кювет и тоже была охвачена огнем — ее потушили.
В ГИБДД региона уточняли, что в результате ДТП погиб водитель IVECO. Также серьезно пострадал водитель «Мерседес». Его увезли в больницу.