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Фуры столкнулись на трассе под Новосибирском: один водитель погиб, другой в больнице

28 июня 2023, 09:10
Фото: ГИБДД НСО
Три фуры столкнулись в Новосибирской области

Под Новосибирском произошло массовое ДТП с фурами

Три фуры столкнулись на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области днем 28 июня. Есть жертвы и пострадавшие.

В ГИБДД региона сообщили, что дальнобойщик на IVECO, который ехал со стороны Омска в Новосибирск, потерял управление и выехал на встречку. Там врезался в фуры Mersedes и Volvo.

«Два грузовика загорелись при столкновении. Мерседес перевернулся, его водителя увезли в больницу с тяжелыми травмами. Также на месте погиб мужчина, который находился за рулем IVECO», — сообщили в пропаганде ГИБДД Новосибирской области.
Фото: ГИБДД НСО

Загоревшиеся автомобили уже потушили специалисты МЧС. На месте ДТП полицейские собирают улики, чтобы выяснить все детали аварии. Также устанавливают личности водителей.

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#Происшествия#ДТП#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#18+
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