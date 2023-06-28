Фуры столкнулись на трассе под Новосибирском: один водитель погиб, другой в больнице

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В ГИБДД региона сообщили, что дальнобойщик на IVECO, который ехал со стороны Омска в Новосибирск, потерял управление и выехал на встречку. Там врезался в фуры Mersedes и Volvo.
«Два грузовика загорелись при столкновении. Мерседес перевернулся, его водителя увезли в больницу с тяжелыми травмами. Также на месте погиб мужчина, который находился за рулем IVECO», — сообщили в пропаганде ГИБДД Новосибирской области.
Загоревшиеся автомобили уже потушили специалисты МЧС. На месте ДТП полицейские собирают улики, чтобы выяснить все детали аварии. Также устанавливают личности водителей.