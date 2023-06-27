«Его разорвало на части»: водитель грузовика столкнулся с лосем под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
«Лось выскочил на оживленную трассу неожиданно. Грузовик не успел затормозить, сбил его и вылетел в кювет. Лось погиб — его на куски разорвало, а что с водителем неизвестно», — рассказывают свидетели аварии.
В Минприроды Новосибирской области сообщили, что сейчас на месте работают специалисты.
«Виновник аварии с места происшествия скрылся, ГИБДД проводит розыскные мероприятия. На место были вызваны сотрудники минприроды. В это время произошло еще одно ДТП: водитель большегруза, двигаясь на высокой скорости, совершил столкновение с останками животного, в результате чего транспортное средство перевернулось. Водитель получил травмы, по предварительным данным, легкой степени тяжести. Останки животного отправлены на утилизацию», — сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природы региона Анастасия Ларесс.
Напомним, ранее в ведомстве предупреждали Северный объезд, Сузунский заказник, Кудряшовский бор — самые опасные участки, где бродят лоси и попадают под машины. С начала 2023 года всего погибли в ДТП 35 лосей.