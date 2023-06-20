atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

Изображение материала

Автоледи на ВАЗе погибла в автокатастрофе под Новосибирском — пассажир в больнице

20 июня 2023, 11:46
Фото: ГИБДД НСО
Женщина разбилась в ДТП под НСО

Под Новосибирском женщина разбилась насмерть в ДТП на ВАЗе

Смертельное ДТП произошло недалеко от Куйбышевского района Новосибирской области 20 июня. Погибла женщина за рулем ВАЗа, пассажир получил тяжелые травмы.

В ГИБДД региона сообщили, что авария произошла около 16:20. Автоледи ехала на ВАЗе по трассе Н-1425 «Куйбышев -Кондусла» и на 7 км съехала на скорости в кювет, где перевернулась.

Фото: ГИБДД НСО
«Женщина погибла на месте. В салоне находился также мужчина, его увезли на скорой с травмами. Сейчас их личности устанавливаются, разыскиваются родные погибшей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Детали ДТП выясняют правоохранители. На месте работает следственная группа.

#ДТП#Происшествия#18+#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Почему на установке памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске никто не протестовал
Сегодня, 11:49
Может траву покрасить? Фото аврала с благоустройством парка «Арена» к Дню города 2023
Сегодня, 07:37
В Новосибирске велосипедисты начали устраивать массовые «покатушки» по ночам
Сегодня, 10:47
Окончательную программу Дня города-2023 опубликовала мэрия Новосибирска
Вчера, 08:57
На постаменте памятника Николаю Чудотворцу в Новосибирске лопнула одна из плит
Сегодня, 04:19
Дети участников СВО поступают в ВУЗы по квоте — сколько мест для них приготовлено
Сегодня, 08:53