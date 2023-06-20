Автоледи на ВАЗе погибла в автокатастрофе под Новосибирском — пассажир в больнице

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В ГИБДД региона сообщили, что авария произошла около 16:20. Автоледи ехала на ВАЗе по трассе Н-1425 «Куйбышев -Кондусла» и на 7 км съехала на скорости в кювет, где перевернулась.
«Женщина погибла на месте. В салоне находился также мужчина, его увезли на скорой с травмами. Сейчас их личности устанавливаются, разыскиваются родные погибшей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Детали ДТП выясняют правоохранители. На месте работает следственная группа.