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В Новосибирске 12-летняя пассажирка BMW пострадала в ДТП с Lexus

19 июня 2023, 13:26
Фото: ГИБДД Новосибирска
Девочка пострадала в ДТП в Новосибирске
Женщина за рулем BMW с 12-летней девочкой в салоне попала в ДТП в центре Новосибирска. Ребенок получил травмы.

В иномарку 19 июня врезался Lexus на улице Гоголя, 13. Водитель неудачно повернул в сторону Лермонтова.

В результате аварии пострадала школьница-пассажирка BMW. Ее везли в больницу на карете скорой помощи.

Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства ДТП. Позже станет известно, кто виноват в произошедшем.

Напомним, недавно школьник насмерть разбился на мопеде под Новосибирском. Он съехал с дороги и перевернулся.

Под Новосибирском школьник насмерть разбился на мопеде
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#Алина Шефер#ДТП#Дети#18+#Новосибирск#Новосибирская область#Происшествия
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