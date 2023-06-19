В Новосибирске 12-летняя пассажирка BMW пострадала в ДТП с Lexus

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В иномарку 19 июня врезался Lexus на улице Гоголя, 13. Водитель неудачно повернул в сторону Лермонтова.
В результате аварии пострадала школьница-пассажирка BMW. Ее везли в больницу на карете скорой помощи.
Инспекторы ДПС выясняют обстоятельства ДТП. Позже станет известно, кто виноват в произошедшем.
Напомним, недавно школьник насмерть разбился на мопеде под Новосибирском. Он съехал с дороги и перевернулся.